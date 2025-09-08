Экс-директор обанкротившегося завода требует с управляющего 12,9 млн рублей

Бывший руководитель АО «ОГТ “Искра-Авигаз”» Виктор Пыхтеев обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к бывшему конкурсному управляющему предприятия Алексею Харланову о взыскании более 12,9 млн руб. Суть исковых требований в картотеке суда не раскрывается.

Виктор Пыхтеев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «ОГТ “Искра-Авигаз”» входило в число основных участников программы «Урал-Газпром», предусматривающей сотрудничество пермских предприятий в области создания наземных газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 2,5–25 МВт, разработки газоперекачивающих агрегатов на базе ГТУ мощностью 10–25 МВт и электростанций на базе ГТУ мощностью 2,5–4 МВт. 75% акций контролировала замгендиректора АО Ирина Трефилова, 24% — ОДК. В марте 2018 года АО было признано банкротом, в реестр требований кредиторов на тот момент были включены требования на сумму свыше 2,66 млрд руб.

В 2024 году Арбитражный суд Москвы завершил процедуру банкротства, поскольку у предприятия не хватило конкурсной массы для расчета со всеми кредиторами. В рамках процесса о несостоятельности «Искры-Авигаз» к субсидиарной ответственности был привлечен господин Пыхтеев. Он сам был признан банкротом, реализация его имущества была завершена в 2020 году.