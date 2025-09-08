ДК Добрынина требуется 35 млн рублей на пожарную сигнализацию
ДК имени Добрынина в Ярославле требуется 35 млн руб. на установку пожарной сигнализации. Об этом начальник управления культуры мэрии Ольга Каюрова сообщила депутатам на заседании профильной комиссии муниципалитета.
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
В 2022 году ДК имени Добрынина заключил договор с ООО «Титан-системы охраны» на 20 млн рублей для установки системы пожарной сигнализации. К декабрю 2022 года работы не были приняты, и ДК потребовал до 30 января следующего года устранить недоделки. Подрядчик не выполнил требования, и ДК расторг договор.
Продрядчик обратился в Арбитражный суд Ярославской области с требованием выплатить средства за работы. В 2025 году экспертиза выявила многочисленные нарушения при исполнении контракта. В связи с этим суд поддержал позицию муниципального учреждения и отказал в иске. Апелляционная жалоба таже была отклонена.