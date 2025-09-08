Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Здание с магазином «Букинист» в Уфе признали памятником архитектуры

Башкультнаследие включило жилой дом на Ленина, 84 в Уфе в перечень объектов культурного наследия. Приказ начальника ведомства Салавата Кулбахтина опубликован на портале правовой информации.

Здание, числившееся в реестре выявленных памятников архитектуры как «Жилой дом МВД с магазином "Букинист"», построено в 1951-1952 году и расположено на углу улиц Ленина и Революционной. В доме проживал председатель совнаркома Башкирской АССР и первый секретарь Башкирского областного комитета ВКП(б) и КПСС Сабир Вагапов.

Идэль Гумеров