Долги за неоплаченные парковки в Прикамье превысили 35 млн рублей

С января по август 2025 года на исполнении в ГУ ФССП России по Пермскому краю находилось 23,5 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов за неоплаченную парковку. Общая сумма задолженности нарушителей превысила 35,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

В результате работы судебных приставов окончено и прекращено 17 тыс. исполнительных производств этой категории. В местный бюджет взыскано и перечислено свыше 24 млн руб.

К должникам, не оплатившим штрафы в установленный срок, применили меры принудительного исполнения — штрафные санкции в виде исполнительского сбора, которые удваивали размер задолженности. У злостных неплательщиков также арестовывали банковские счета.