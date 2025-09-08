обновлено 09:20
Долги за неоплаченные парковки в Прикамье превысили 35 млн рублей
С января по август 2025 года на исполнении в ГУ ФССП России по Пермскому краю находилось 23,5 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов за неоплаченную парковку. Общая сумма задолженности нарушителей превысила 35,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.
В результате работы судебных приставов окончено и прекращено 17 тыс. исполнительных производств этой категории. В местный бюджет взыскано и перечислено свыше 24 млн руб.
К должникам, не оплатившим штрафы в установленный срок, применили меры принудительного исполнения — штрафные санкции в виде исполнительского сбора, которые удваивали размер задолженности. У злостных неплательщиков также арестовывали банковские счета.