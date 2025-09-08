В Турции во время протестов начали сбоить Telegram, Youtube и Whatsapp

В Турции в понедельник с полуночи наблюдаются проблемы с доступом к ряду популярных соцсетей и мессенджеров. Недоступны Telegram, Youtube, X, Whatsapp, а также Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Об этом сообщает «РИА Новости».

Агентство указывает, что сбои фиксируются при подключении через различных операторов мобильного и домашнего интернета по всей стране. Официальных комментариев властей по блокировкам пока не поступало.

В Стамбуле начались массовые акции протеста, участники которых выступают против решений президента Реджепа Эрдогана по отстранению руководства Республиканской народной партии от исполнения обязанностей и передаче партийного управления временному совету. Протесты начались возле офиса РПН и переросли в стычки с полицией.