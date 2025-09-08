Суд приостановил работу ресторана «Долма» в Москве

Мещанский суд Москвы приостановил на 90 суток работу ресторана кавказской кухни «Долма» на Сретенке. В заведении в ходе проверки столичный Роспотребнадзор нашел кишечную палочку, сообщает ТАСС.

В отношении ресторана 1 сентября составили административный протокол. Суд признал ООО «Ави-тайм» (владелец ресторана) виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), следует из материалов дела.

В частности, Роспотребнадзор выявил в салате цезарь бактерии группы кишечной палочки «на недопустимом уровне». Аналогичные бактерии нашли в смыве с ножа в зоне приготовления холодных закусок. В числе других нарушений:

отсутствие в заведении условий для приготовления кремовых кондитерских изделий, бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха, маркировки о названии продукции и ее сроке годности;

недостаточное количество моечных ванн;

некачественные уборки помещений и оборудования, наличие следов загрязнений, грязные вентиляционные решетки;

не ведется журнал бракеража скоропортящейся и готовой пищевой продукции.

В общей сложности выявлено около 15 нарушений. С реализации снято более 49 кг продуктов, среди которых куриное филе, курдюк, борщ, лобио, торт медовик, очищенный картофель, фрукты и овощи. На судебном заседании представитель ресторана заявила, что принимаются меры по устранению допущенных нарушений.