На Ставрополье четыре поезда будут следовать с опозданием

По техническим причинам 13, 19 и 23 сентября внесены корректировки в расписание пригородных поездов. Четыре электрички будут следовать с опозданием. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании (СКППК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поезд №6833 Минеральные Воды — Коноково (курсирует в составе составного поезда №6833/6219 Минеральные Воды — Коноково — Кавказская) будет отходить со станции Минводы по графику, в 06:24, а прибудет на станцию Коноково с опозданием на 24 мин., в 10:05.

Поезд №6219 Коноково — Кавказская (курсирует в составе составного поезда №6833/6219 Минеральные Воды — Коноково — Кавказская), отправится с опозданием на 24 мин., в 10:06, и прибудет на станцию Кавказская в 11:52, с 24-минутным опозданием.

Электропоезд №6226 Кавказская — Коноково (курсирует в составе составного поезда №6226/6818 Кавказская — Коноково — Невинномысская), будет отходить со станции Кавказская с опозданием на 1 ч. 18 мин., в 19:36, с прибытием на станцию Коноково с опозданием на 1 ч. 37 мин., в 22:07.

Электричка №6818 Коноково — Невинномысская (курсирует в составе составного поезда №6226/6818 Кавказская — Коноково — Невинномысская) отправится со станции Коноково 2с опозданием на 1 ч. 37 мин., в 2:09 и прибудет на станцию Невинномысская с таким же опозданием, в 02:08.

Как отметили в СКППК, составы будут следовать со всеми остановками согласно действующему графику движения поездов.

Наталья Белоштейн