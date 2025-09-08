«Ведомости»: «Газпром» нашел покупателя на долю в Wintershall Noordzee
«Газпром (MOEX: GAZP) интернэшнл лимитед» (структура «Газпрома») нашла потенциального покупателя на 50% акций нидерландской Wintershall Noordzee, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы окружного суда Гааги. О готовности к сделке заявила нидерландская Mazarine Energy. Стороны подписали два меморандума о взаимопонимании 20 марта и 20 августа, но сделке препятствует арест, наложенный судом на долю структуры «Газпрома» по требованию группы ДТЭК Рината Ахметова.
Wintershall Noordzee — совместное предприятие «Газпром интернэшнл лимитед» и немецкой Wintershall Dea. Компания управляет 11 морскими установками. «Газпром» стал акционером Wintershall Noordzee в рамках обмена активами с Wintershall Dea в 2015 году. В марте 2024-го «Газпром интернэшнл лимитед» выставил долю на продажу.
ДТЭК потребовала арестовать половину акций Wintershall Noordzee в обеспечение своих требований к России по делу о национализации «Крымэнерго». Суд Гааги в декабре 2023 года в упрощенном порядке удовлетворил ходатайство ДТЭК, но в феврале 2024-го Россия опротестовала решение в апелляционном суде, и рассмотрение дела до сих пор продолжается.
В июле 2025 года окружной суд Гааги также в упрощенном порядке арестовал долю «Газпром интернэшнл лимитед» в Wintershall Noordzee в обеспечение требований ДТЭК к России. Структура господина Ахметова считает, что компанию «Газпрома» можно отождествить с государством. «Газпром интернэшнл лимитед» подала возражение против ареста. Ответчик заинтересован в его снятии, потому что из-за ареста не может осуществить передачу бумаг Wintershall Noordzee в пользу Mazarine Energy. Суд Гааги отказался снять арест.