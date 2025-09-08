За упавшее на машину дерево власти Прокопьевска заплатят более 700 тыс. рублей

Зенковский райсуд Прокопьевска частично удовлетворил иск жительницы к администрации Прокопьевска и УК «Управдом» о возмещении ущерба, полученного вследствие падения дерева на припаркованный во дворе дома автомобиль. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Как установила судебная экспертиза, причиной падения дерева стала «гниль ствола». Суд установил, что участок не является общим имуществом собственников многоквартирных домов, а городские власти не приняли мер по надлежащему содержанию территории.

Суд обязал администрацию Прокопьевска выплатить компенсацию за поврежденный автомобиль в размере 666,3 тыс. руб. Также власти должны возместить затраты на экспертизу в объеме 47,2 тыс. руб. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Михаил Кичанов