В Оренбуржье расследуют ДТП с тремя погибшими

В Оренбургской области на трассе Орск-Домбаровка произошло ДТП с участием Renault Logan и Geely, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель участием Renault Logan при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Geely. После столкновения Renault Logan загорелся. На место прибыли спасатели, полиция и медики.

В результате аварии три человека погибли до прибытия скорой помощи: 35-летний водитель одной иномарки и водитель и пассажир второй машины — мужчина 1990 года рождения и девушка 1999 года рождения. Полиция проводит проверку.

Георгий Портнов