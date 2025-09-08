Антициклон оставит в Петербурге солнечную и сухую погоду 8 сентября

Юго-западная периферия антициклона сформирует погодные условия в Петербурге 8 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам синоптика, в городе ожидается малооблачная и сухая погода с летними температурами. Воздух прогреется до 23-25 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление практически не изменится и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы. Во вторник, 9 сентября, погода практически не изменится.

Андрей Маркелов