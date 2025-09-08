В Саратове мальчик погиб при падении из окна на девятом этаже, началась проверка

Прокуратура Ленинского района города Саратова приступила к проверке по факту падения несовершеннолетнего из окна. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже дома на ул. Тархова в Саратове вечером накануне, 7 сентября. Ребенок погиб.

Прокуратуре предстоит оценить работу органов системы профилактики. По итогам проверки примут решение о мерах реагирования. Также надзорное ведомство поставило на контроль ход процессуальной проверки, которую проводят по данному факту правоохранительные органы.

Павел Фролов