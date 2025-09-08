Муниципальные музеи будут согласовывать выставки с краевым минкультом

Краевой минкульт готовится ввести порядок согласования концепций экспозиционно-выставочных пространств муниципальных музеев. Информацию о свои планах на 2026 год музеи должны предоставить в минкульт до начала ноября 2025 года. Об этом сообщает пермская интернет-газета «Текст».

Очерский музей.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Очерский музей.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Требования о согласовании выставок в минкульте объяснили необходимостью синхронизации работы муниципальных музеев с запланированными ремонтами и своевременным финансированием выставок.

«Мы хотим, чтобы для максимизации эффектов синхронизировались программы разных ведомств (минтерразвития, минтуризма, минэк), а музеи получили бы методическое сопровождение со стороны Пермского краеведческого музея. Надеемся, совместными усилиями мы сможем добиться еще более впечатляющих результатов»,— рассказали в минкульте.