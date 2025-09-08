Первый рейс из нового терминала аэропорта Хабаровска отправился в Пекин

В понедельник состоялся первый авиарейс из нового Международного терминала аэропорта Хабаровска (им. Невельского) — самолет отправился в Пекин. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Пропускная способность терминала — 600 человек в час (порядка 1 млн в год). Строительство объекта обошлось в 6,1 млрд руб., более половины суммы выделил ВЭБ.РФ, в том числе — льготное финансирование по линии Минвостокразвития.

«Наш аэропорт с двумя взлетно-посадочными полосами — теперь самый большой на Дальнем Востоке»,— объявил глава региона. Площадь здания 20,5 тыс. кв. м, в нем два телетрапа, семь лифтов и семь эскалаторов, 12 стоек регистрации. Оборудовано 30 кабин паспортного контроля, пять из которых доступны маломобильным людям.

Господин Демешин добавил, что полеты в дружественные страны будут комфортными и безопасными. Также он заявил о намерении расширять границы сотрудничества края со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Эрнест Филипповский, Хабаровск