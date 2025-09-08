В Томске участок под КРТ застроит компания из Москвы

Московская компания ООО СЗ «Юнит дом» признана победителем конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) незастроенного участка площадью 2,83 га в границах улицы Ивановского в Томске. Застройщик предложил 11,07 млн руб. при начальной цене 1,83 млн руб., сообщается на портале ГИС.Торги. Таким образом, предложение победителя превышает начальную цену в 6,1 раз. О других участниках конкурса не сообщается.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект комплексного развития должен быть реализован за семь лет. Победителю предстоит разработать проект планировки территории, построить инженерную и транспортную инфраструктуры, жилье и социальные объекты. «Застройщик обязан безвозмездно передать не позднее четырех месяцев с даты ввода в эксплуатацию в муниципальную собственность после окончания строительства все объекты коммунальной транспортной, социальной инфраструктур, иные объекты», — говорится в конкурсной документации.

ООО СЗ «Юнит дом» зарегистрировано в Москве в феврале 2025 года, в качестве основной сферы деятельности указаны инженерные изыскания, проектирование и управление строительными проектами. Генеральным директором общества является Антон Алексеев. Компания принадлежит Олегу Гулеватому (34% доли), Ивану Гришанову (34%) и Антону Алексееву (32 %).

Лолита Белова