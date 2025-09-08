«Сибирь» обыграла «Тюмень» в восьмом туре Второй лиги

«Сибирь» вышла на третье место в группе «Золото» Второй лиги. В матче восьмого тура в минувшие выходные новосибирские футболисты обыграли «Тюмень» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче, состоявшемся в манеже «Заря», на счету Александра Елисеева. В самом конце первого тайма он головой замкнул навес Даниила Григорьева с углового.

В последних пяти матчах турнира «Сибирь» одержала четыре победы. Это позволило новосибирцам набрать 14 очков. Лидируют же пятигорский «Машук-КМВ» и московский «Велес» с 18 очками.

Валерий Лавский