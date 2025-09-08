Кадыров не верит, что у Трампа есть решение по Украине, которое устроит Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью «РИА Новости» заявил, что не верит, что у президента США Дональда Трампа есть решение по Украине, которое устроило бы РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни»,— сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие пару дней. По словам американского президента, он недоволен ситуацией вокруг украинского конфликта, но верит в то что его возможно урегулировать.