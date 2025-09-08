Осквернивший листовками могилы бойцов СВО хабаровчанин осужден на 15 лет

Первый Восточный окружной военный суд 8 сентября признал жителя Хабаровска виновным в предательском сотрудничестве с украинскими спецслужбами, следует из сообщения прокуратуры Хабаровского края. За тайное сотрудничество с иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ), участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), пропаганду терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и осквернение могил (ч. 2 ст. 244 УК РФ) участников специальной военной операции он приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

Как установлено судом, 37-летний фигурант в период с февраля 2022 года по август 2023 года посредством интернет-ресурсов вступил в признанную террористической и запрещенную на территории РФ организацию «Легион "Свобода России"». Он намеревался помогать в деятельности, направленной против интересов РФ. Спецслужбы Украины предоставили ему листовки с символикой террористической организации, которые он по их указанию разместил в месте захоронения в Хабаровске участников СВО.

В сообщении уточняется, что первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

Эрнест Филипповский, Хабаровск