Китайский государственный аналитический центр «Синьхуа» опубликовал доклад о развитии и последствиях ментальной колонизации со стороны США. Представленный 7 сентября на Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга доклад озаглавлен «Идейная колонизация: методы, истоки и международная опасность когнитивной войны США» и содержит анализ исторических причин, комплексной системы реализации на практике и опасности данного воздействия.

Ментальная колонизация определяется в исследовании как контроль над мышлением, основанный на неравенстве и осуществляемый для закрепления неравенства. Этот контроль характеризуется такими чертами, как «принудительная перестройка, злонамеренное манипулирование, скрытое проникновение и долгосрочное разложение».

Авторы предупреждают, что по мере развития и совершенствования технологий, в том числе ИИ, попытки США по колонизации мышления становятся все более скрытными и имеют более широкий радиус поражения, несут все более ощутимый вред миру и развитию на планете. Также в докладе содержится призыв ко всем странам сбросить идеологические оковы и вновь обрести «культурную уверенность», создавать «яркую мозаику цивилизационного разнообразия».

Форум СМИ и аналитических центров Глобального Юга собрал около 500 представителей более 260 СМИ, аналитических центров и правительственных учреждений из 110 стран и регионов. Темой форума стала «Концентрация сил Глобального Юга, адаптация к глобальным переменам».

Эрнест Филипповский