ЦБ Китая фиксирует рост онлайн-платежей на туристическом пике на 16,6%

Китайские клиринговое агентство NetsUnion и платежная система China UnionPay отчитались об устойчивом росте онлайн-платежей в июле и августе, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на опубликованные данные Центробанка страны. Эти месяцы в КНР считаются пиковыми в туристическом сезоне.

Как сообщается, общий объем онлайн-платежей через две указанные платформы в июле—августе достиг 151,66 трлн юаней (почти $21,34 трлн), что на 16,64% больше показателя этих двух месяцев годом ранее. Всего за отчетный период две платформы обработали почти 277 млрд транзакций (с ростом в 14,59%).

Эрнест Филипповский