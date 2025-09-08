Трамп заявил о недовольстве ситуацией вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины, однако заявил, что уверен в скором завершении конфликта.

«Я не в восторге от этой ситуации»,— сказал президент США. При этом он добавил, что «думает, что конфликт разрешится».

Господин Трамп также сообщил о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным в течение следующих дней. По его словам, в начале недели в США также прибудут лидеры Европы для обсуждения сделки по Украине.

Накануне Дональд Трамп заявил о готовности перейти ко второй фазе санкций против России. Глава Минфина США Скотт Бессент также рассказал о возможном усилении санкций, если Европа поддержит этот шаг. По мнению министра, ужесточение санкций может подтолкнуть РФ к переговорам.