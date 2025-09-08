Путин поздравил столицу Карачаево-Черкесской Республики с 200-летием

Президент России Владимир Путин направил приветствие по случаю 200-летия регионального центра Карачаево-Черкесской республики — города Черкесска. Приветствие зачитал полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

«Основанный на живописных берегах Кубани, город (Черкесск — “Ъ”) сыграл значимую роль в укреплении российской государственности, развитии Северного Кавказа»,— сообщил Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Празднование Дня Карачаево-Черкесии и 200-летия Черкесска проходит 6-7 сентября. В рамках торжества организованы различные культурные и спортивные мероприятия.