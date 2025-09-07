Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА на ДНР, среди них ребенок

Шесть мирных жителей получили ранения при атаке БПЛА на ДНР, среди пострадавших есть ребенок. Под удар попало также здание школы №20 в Калининском районе Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Повреждения получили шесть жилых домостроений и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, также повреждены два автомобиля. В результате прямого попадания дрона по школе были повреждены фасад школы и несущая стена, а также классы на первом этаже, отметило ТАСС. Начался пожар.