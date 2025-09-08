Помехи требуют защиты

Распространение средств радиоэлектронного подавления в России привело к нарушению работы навигационных систем в гражданском секторе. Пострадали транспорт, связь, энергетика и другие отрасли, зависящие от спутниковой навигации. В ответ на это формируется рынок помехоустойчивого оборудования, который, по оценкам экспертов, ожидает «взрывной рост» в ближайшие три-пять лет. Российские компании уже предлагают собственные решения, способные подавлять до 15 помех одновременно, однако развитие сдерживается отставанием нормативной базы и высокой стоимостью оборудования.

Рынок помехоустойчивой навигационной аппаратуры находится на переломном этапе. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак отмечает кардинальные изменения на рынке. «Помехоустойчивые навигационные приемники — новый тренд рынка навигационного обеспечения. Сейчас происходит перераспределение: традиционная навигационная аппаратура уходит, ожидаем кратный рост именно помехоустойчивых решений»,— рассказал он в беседе с «Ъ Волга-Урал». Причиной стало «насыщение территории страны средствами радиоэлектронного противодействия».

Проблема затронула и авиацию. В 2022 году Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS из-за участившихся случаев «глушения» сигналов в районе Калининградской области, над Черным морем и другими регионами. Пилотам было поручено отрабатывать действия при сбоях спутниковых систем навигации и использовать дублирующие средства воздушной навигации.

Транспорт встал в пробке сигналов

Последствия воздействия помех ощутили различные сегменты экономики. Наиболее заметно пострадал транспорт — после включения помех в Москве табло на остановках перестали показывать время прибытия, а сервисы «Яндекса» начали ошибаться с местоположением общественного транспорта. «Это результат нарушений работы автоматизированной системы управления транспортом. Нарушена оптимизация маршрутов, сложнее выдерживать графики, управлять светофорами»,— поясняет источник «Ъ Волга-Урал» в индустрии. Проблемы с геолокацией особенно остро ощутили сервисы каршеринга и такси. После сбоев GPS в центре Москвы в мае 2023 года компаниям пришлось вводить дополнительные «ручные» проверки местоположения. В «Яндексе» сообщали, что «из-за сбоев у некоторых пользователей такси может некорректно отображаться точка посадки», а сервисы каршеринга позволили бронировать автомобили по госномеру вместо геолокации. Пострадали и пользователи спортивных устройств — участники Московского полумарафона сообщали о неверном расчете длины маршрута «умными» часами.

Проблемы испытывают государственные системы «ЭРА-Глонасс» и «Платон». В сотовых сетях воздействие помех на вышки связи нарушает синхронизацию, что приводит к замедлению скорости передачи данных. «Современные стандарты связи LTE и 5G не реализуемы без временной синхронизации», — отмечает собеседник «Ъ Волга-Урал».

Чувствительна к помехам в том числе энергетика, где спутниковые технологии обеспечивают синхронизацию систем мониторинга и защиты. «Планировалось, что при наличии единого точного времени генераторы могут быть заранее синхронизированы и настроены на согласованную работу», — объясняет собеседник «Ъ Волга-Урал». По его словам, навигационные технологии в перспективе позволяют повысить пропускную способность энергосетей на десятки процентов без прокладки новых линий. Пока энергетическая отрасль не в полной мере перешла на использование навигационных технологий для решения задач синхронизации, отдавая предпочтение традиционным методам ввиду рисков, связанных с воздействием помех.

Антенны против помех

Основным технологическим решением стали цифровые антенные решетки, обеспечивающие пространственное подавление помех. По словам источника «Ъ Волга-Урал» в индустрии, наиболее эффективным способом защиты от помех является технология цифровых решеток, в которой полезные сигналы эффективно отделяются от помех по направлению приема.

В августе 2025 года на форуме в «Сколково» было представлено помехоустойчивое навигационное устройство VEL-16X2, способное подавлять до 15 помех одновременно с помехоустойчивостью до 100 дБ.

Также была показана более компактная версия VEL11X3 с возможностью подавлять девять помех. Разработки могут применяться в навигации беспилотных авиационных комплексов, автотранспорта, морских судов и других объектов.

Пионером российского рынка стала разработка «Комета» от АО «ВНИИР-Прогресс» (входит в холдинг «АБС Электро»). Серия появилась в 2012 году и уже тогда устанавливалась на объекты электроэнергетики. Сейчас идет опытная эксплуатация изделий компании на электробусах «Мосгортранса» и объектах сотовых операторов с положительными результатами.

«Одно из основных преимуществ современных помехоустойчивых приемников — возможность простого применения в самых разных отраслях промышленности. Топливно-энергетический комплекс, транспорт, телекоммуникационная индустрия, авиация, сельское хозяйство — все это может быстро получить ощутимый эффект от внедрения решения за счет гибких возможностей подключения. Наши современные разработки позволяют эффективно противодействовать большому количеству источников помех — речь о десятках источников, фактически это уже не отдельные помехи, а непрерывное „подавляющее поле“. При этом на результат в первую очередь влияют улучшенные алгоритмы пространственной обработки сигналов. Проще говоря, нам уже не столь важно, сколько антенн у конкретной решетки, главное — насколько эффективно она ими пользуется», — отметил Владислав Костин, генеральный директор «ВНИИР-Прогресс».

Александр Каниовский, первый заместитель генерального директора и основатель ООО «Флай Дрон», отмечает активное развитие отрасли. «Российских решений действительно большое количество, и с каждым кварталом их уровень увеличивается как в количественном, так в инновационном плане»,— сказал он в беседе с «Ъ Волга-Урал».

Нормы отстают от технологий

Главным сдерживающим фактором развития рынка эксперты называют отставание нормативной базы. «Нормативная составляющая действительно несколько отстает»,— отметил господин Шпак. По его словам, это касается как нормативно-правовой, так и нормативно-технической составляющей.

Для решения проблемы Минпромторг и Госкорпорация «Роскосмос» создают комплекс учета и регистрации средств помехоустойчивой навигации и синхронизации «КУРС Глонасс». В тестовом режиме система начнет работу в марте 2026 года, полное развертывание планируется завершить в 2027 году.

Участники рынка отмечают специфические требования отраслей. «В электроэнергетике не допускается использование навигационного оборудования с вентиляторами активного охлаждения из-за сомнений в их надежности»,— приводит пример собеседник «Ъ Волга-Урал». Такие ограничения «существенно тормозят внедрение».

Александр Каниовский видит решение в стандартизации. «Если у каждой из систем будут открыты и стандартизированы протоколы интеграции, созданы понятные регламенты подключения, то это будет очень большим шагом в сторону развития этих технологий»,— считает эксперт.

Рост вопреки санкциям

Несмотря на трудности, эксперты прогнозируют значительный рост рынка.

«Именно в эти годы ожидается взрывной рост производства помехоустойчивой навигационной аппаратуры и спроса на нее»,— говорит господин Шпак, имея в виду ближайшие три-пять лет.

Российские производители отмечают преимущества отечественных решений. «В отличие от доступных китайских решений, представляющих собой лишь поставку «железа», мы можем предложить заказчикам качественную комплексную экспертизу, гибкость в реализации»,— поясняет «Ъ Волга-Урал» представитель индустрии. По его словам, проблема импортозависимости решается за счет широкой номенклатуры подходящих компонентов. Уже сейчас возможен отказ от элементной базы недружественных стран, таким образом наши решения санкционно-устойчивы.

Господин Каниовский прогнозирует рост экспортного потенциала. «Предположу, что в ближайшие три-пять лет интерес к российским решениям преодолеет санкционные ограничения и боязнь их последствий, технология и экономика одержит логичную победу над политикой»,— заключил эксперт.

Анар Зейналов