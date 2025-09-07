Умер писатель-фантаст Василий Головачев

Ушел из жизни 77-летний российский писатель Василий Головачев. Об этом в «Живом Журнале» сообщил писатель Эдуард Геворкян. Информацию о смерти ТАСС подтвердила вдова писателя.

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Василий Головачев родился в 1948 году в рабочем поселке Жуковка Брянской области. Окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности инженера-конструктора радиоэлектронной аппаратуры. После армии жил в Днепропетровске, с 1974 года работал инженером в Украинском государственном проектно-конструкторском институте «Металлургавтоматика».

Писать художественную прозу он начал, когда еще работал в «Металлургавтоматике». В 1989 году он решил оставить инженерскую должность и посвятил себя писательскому труду.

Господин Головачев за жизнь написал более 60 романов. Среди его произведений — «Реликт», «Возвращение», циклы «Запрещенная реальность», «Смерш-2», «Звездный лабиринт». Его книги часто становились бестселлерами, а многие из них включены серию издательства «Эксмо» «Шедевры отечественной фантастики». Его работы были отмечены многими наградами, которые ему вручали как в России, так и на Украине.