В Швеции поезд с боеприпасами сошел с рельсов из-за дождя

В Швеции грузовой поезд, перевозивший боеприпасы и литиевые батареи, сошел с рельсов. Это произошло из-за ливней, которые обрушились на северные районы Вестерноррланда — региона, расположенного на балтийском побережье в северной части страны. Об этом сообщает телеканал SVT.

Спасательные службы готовятся к тому, чтобы обезвредить опасный груз. После этого работники Транспортного управления Швеции расчистят площадку, чтобы оценить ущерб от происшествия.

Вагоны продолжают лежать вдоль рельсов, передает телеканал. Восстановление железной дороги займет несколько недель, полагают в транспортном управлении.