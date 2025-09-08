Приставы усилили давление

В России стабильно снижается число исполнительных производств в отношении злостных неплательщиков алиментов, сообщили “Ъ” в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Кроме того, в последние годы ведомству удается взыскать с них все больше долгов — только за семь месяцев этого года служба получила с россиян 54,9 млрд руб. ФССП полагает, что это позитивные последствия ужесточения законодательства и создания публичного реестра должников. Однако опрошенные “Ъ” адвокаты утверждают, что со взысканием долгов по алиментам еще хватает проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ФССП предоставила “Ъ” статистику по взысканию долгов по алиментам в судебном порядке. Согласно этим данным, к 1 августа 2025 года в России насчитывалось 700,5 тыс. неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. В начале года их было 723,1 тыс., а пять лет назад — 782,5 тыс. «Одновременно с этим обеспечен рост взысканных алиментных платежей»,— отчитались в службе. За семь месяцев приставы собрали 54,9 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2024 года — 45,4 млрд руб.

Ведомство считает, что всего этого удалось добиться благодаря ужесточению санкций в отношении должников.

Так, в 2022 году законодатель повысил суммы административных штрафов и ввел уголовную ответственность даже за частичную неуплату алиментов. У злостных неплательщиков не только удерживают средства из заработной платы или иного дохода, но и арестовывают имущество. Кроме того, приставы могут ограничить должникам право на регистрацию автомобиля, выезд за пределы РФ, а также применить меры «административной ответственности и уголовно-правового воздействия». Наконец, в мае этого года ФССП запустила публичный реестр должников по алиментам. Туда включены сведения о россиянах, которых привлекли к административной и/или уголовной ответственности, а также тех, кто находится в розыске за неуплату.

Самый богатый на должников регион — Московская область (26,6 тыс. исполнительных производств на 1 августа 2025 года). В топ-10 также вошли Краснодарский край (25,2 тыс.), Красноярский край (24,1 тыс.), Кемеровская область (21,2 тыс.), Челябинская область (20,6 тыс.), Москва (20 тыс.), Свердловская область (19,9 тыс.), Иркутская область (18,1 тыс.), Республика Башкортостан (17,7 тыс.) и Пермский край (16,5 тыс.).

Снижение числа исполнительных производств при одновременном росте суммы взысканных алиментов может свидетельствовать о более эффективной работе ФССП, «а также о росте правовой грамотности граждан, которые стали чаще обращаться за защитой своих интересов и добиваться выплат законными способами», считает адвокат АП Москвы Екатерина Тютюнникова. Но на практике остается еще много проблем, говорит она: «Легко взыскать долги, когда есть исполнительный документ и должник работает официально. Но алименты должны взыскиваться со всех доходов — и здесь приставы зачастую уже не хотят искать. Кроме того, бывает трудно добиться с первого раза, чтобы пристав рассчитал задолженность. Да и на прием к ним просто так не попадешь — надо предварительно записаться через "Госуслуги", причем только на вторник или четверг, в общие приемные дни».

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Сед Лекс» Вера Ефремова рассказала “Ъ”, что далеко не все «алиментные» вопросы юридически урегулированы.

Например, многие плательщики «с высокой заработной платой» хотели бы удостовериться, что получатели действительно тратят деньги на ребенка. «Можно было бы на законодательном уровне закрепить, что если размер алиментов превышает, например, пять прожиточных минимумов в регионе на ребенка, то получатель алиментов обязан представить отчет о расходовании»,— сказала госпожа Ефремова.

Эмилия Габдуллина