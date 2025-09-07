Фестиваль Собинова, концерт Сабурова и выставка «Отроки и зумеры»

В Ярославле в период с 8 по 14 сентября пройдут фестиваль Леонида Собинова, выступления поэта и музыканта Павла Пиковского и комика Нурлана Сабурова. Дом актера начнет новый театральный сезон, а ХК «Локомотив» проведет уже вторую встречу в рамках нового сезона регулярного чемпионата КХЛ. В середине недели состоится фестиваль уличного кино, а под ее конец — экскурсия о мире подростка XIX века. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры Ярославской области Фото: Министерство культуры Ярославской области

Концерты

С 9 по 12 сентября пройдет фестиваль имени Леонида Собинова.

9 сентября в 18:30 программа откроется торжественным гала-концертом в Ярославской государственной филармонии. На сцену выйдут лауреаты Международного конкурса вокалистов имени Л.В. Собинова, солистка театра «Геликон-опера» Софья Цыганкова, солист Большого театра Дмитрий Чеблыков и солисты молодежной оперной программы Большого театра в сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра под управлением Василия Валитова. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

10 сентября в 18:30 в парадном зале Ярославского художественного музея состоится концерт солистов молодежной оперной программы Большого театра России. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

11 сентября в 18:30 в филармонии будет организован концерт лауреата международных конкурсов Александра Доронина. Стоимость билетов — от 400 руб.

Финальным аккордом фестиваля станет исполнение оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» 12 сентября в 18:30 в концертном зале имени Л.В. Собинова. На сцену выйдут солисты московского театра «Новая опера», артисты филармонии, филармоническая хоровая капелла «Ярославия» в сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра под управлением Василия Валитова. Особую атмосферу вечеру придаст художественное слово Константина Корниенко. Стоимость билетов — от 500 руб.

12 сентября в 19:00 в кафе-галерее «Лакруассан» дуэт Антона Васильева и Михаила Черенкова исполнят золотые хиты 60-х, 70-х и 80-х годов. Антон играет на клавишах и поет, Михаил — на перкуссии (кахон, конга). Стоимость билетов — 800 руб.

14 сентября в 19:00 в «Вознесенском» выступит музыкант, поэт, автор-исполнитель, лидер группы «Хьюго», участник проекта «Необарды» Павел Пиковский. В его песнях смешиваются картинки из детства и отсылки к сегодняшним событиям. В его формуле воздействия, среди прочего, одушевленная любовь к гитаре. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нурлан Сабуров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Нурлан Сабуров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

14 сентября в 20:00 в КЗЦ «Миллениум» выступит стендап-комик и ведущий Нурлан Сабуров с программой «Контекст». Согласно официальным сайтам, билеты раскуплены. Однако 12 сентября Сабуров выступит в Рыбинске в ДК «Вымпел». Билеты — от 1,7 тыс. руб.

Спектакли

8 сентября на территории Ярославской фабрики валяной обуви, в музейном пространстве «Не просто валенки», состоится премьера аудиоспектакля «Союзники русской армии: генерал Мороз и валенки в годы Великой Отечественной войны». Он посвящен трудовому подвигу работников тыла: сценарий написан на основе архивных документов и воспоминаний. Через наушники гости услышат голоса героев, ковавших победу в тылу, и звуки работающего цеха. По вопросам участия можно обратиться по телефону +7(952)2509764.

Ярославский областной Дом актера открывает новый театральный сезон спектаклем «Дорогая Елена Сергеевна». Постановка, которая начнется 11 сентября в 19:00, представляет историю о столкновении поколений, разнице в ценностях и последствиях выбора. Открыта дополнительная продажа билетов, стоимость которых 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Дорогая Елена Сергеевна»

Фото: Дом Актера | Ярославль Спектакль «Дорогая Елена Сергеевна»

Фото: Дом Актера | Ярославль

12 сентября в 19:00 Дом актера можно посетить, чтобы посмотреть спектакль «1824. Медный Всадник» — постановка рассказывает историю одного из самых разрушительных наводнений в Петербурге. Стоимость билетов — от 1,3 тыс. руб.

13 сентября в 18:00 в Доме актера состоится спектакль-концерт «Антидепрессант». Авторы анонсируют постановку тремя словами: рок-н-ролл, театр и дух андеграунда. В программе – песни Цоя, Шевчука и Федорова. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

14 сентября в 18:00 в Доме актера покажут спектакль «Ниоткуда с любовью», который позиционируется как путешествие от одиночества к внезапному счастью. Герой, раздираемый внутренними противоречиями и прошлым, проходит путь от тьмы к свету. Стоимость билетов — от 800 руб.

Спорт

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Локомотив" на "Арене-2000"

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ "Локомотив" на "Арене-2000"

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

9 сентября на «Арене-2000» ХК «Локомотив» встретится с «Северсталью», которой дважды уступил в предсезонке. Это будет вторая игра обладателя Кубка Гагарина-2025 в новом сезоне. Остались билеты от 1,3 тыс. руб.

Выставки и встречи

В Ярославском художественном музее открылась выставка работ Василия Сурикова, Петра и Михаила Кончаловских из коллекции Русского музея: «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы в 1799 году», «А. Н. Толстой у меня в гостях» и другие. Выставка работает в сентябре с 10:00 до 20:00, почти каждый день проводятся сборные экскурсии. Стоимость входного билета — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Взятие снежного городка»

Фото: Ярославский художественный музей «Взятие снежного городка»

Фото: Ярославский художественный музей

Ярославский музей-заповедник начинает цикл лекций, приуроченных к 840-летию со дня похода князя Игоря против половцев, 225-летию со дня первого издания рукописи «Слово…» и 40-летию со дня открытия экспозиции «Слово…» в Ярославском музее-заповеднике. Так, 13 сентября в 16:00 кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Пушкинского дома ИРЛИ РАН Лидия Соколова прочитает лекцию «Темные места в "Слове о полку Игореве" и их современное прочтение». Встреча состоится в зале «Классика». Стоимость билета — 450 руб.

Также в Ярославском музее-заповеднике 13 сентября состоится экскурсия по выставке «Отроки и зумеры». Гости смогут погрузиться в мир подростка XIX века: гид расскажет, в чем грифельная доска круче айпада, предложит выяснить, чей сленг выразительнее — современный или подростков XIX века, а также поможет увидеть, что тревоги, мечты и бунт молодых людей тогда и сейчас похожи. Стоимость билета — 250 руб.

13 сентября в 12:00 в выставочном зале областной библиотеки им. Некрасова состоится мастер-класс по использованию искусственного интеллекта при написании авторских песен. Спикер Александр Иванихин расскажет, какие компьютерные программы применяются при создании музыкального произведения и какие стихотворные размеры наиболее подходят для создания песни. Мероприятие пройдет в онлайн и офлайн-форматах.

В Городском выставочном зале им. Николая Нужина последнюю неделю работает выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись». В экспозиции представлены литографии и ксилографии работ Сальвадора Дали из серий «Кармен», «Приключения Алисы в Стране чудес», «Далинианские лошади». Стоимость входного билета — от 200 руб.

Кино

10 сентября в КЗЦ «Миллениум» пройдет ежегодный фестиваль уличного кино — будут представлены короткометражные фильмы молодых российских режиссеров. В программе — картины с участием Виктора Сухорукова, Петра Федорова, Дарьи Мороз, Славы Копейкина и Григория Верника, а также режиссерская работа Ивана Добронравова. Начало — в 14:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский художественный музей Фото: Ярославский художественный музей

13 сентября в 14:00 в Губернаторском доме ЯХМ состоится показ фильма «Бубновый валет» 2004 года из медиатеки государственного Русского музея. Вход свободный при наличии любого входного билета в музей.

В кинотеатрах вышел фильм «Вниз». Молодожены застревают в лифте столичного небоскреба с очень подозрительным незнакомцем, который знает про них все. Теперь молодая пара находится в смертельной ловушке у безумца. Им необходимо вырваться из лифта до того, как они сорвутся вниз. Главные роли сыграли Егор Крид, Анфиса Черных и Игорь Миркурбанов.

Подготовила Алла Чижова