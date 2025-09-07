«Амкар» проиграл в решающем матче сезона
Футболисты «Амкара-Пермь» в двадцатом туре первенства Второй лиги у себя на поле уступили ФК «Химик» из Дзержинска. Счет поединка 1:2 в пользу гостей. «Химик» забил быстрый гол, и отыграться пермская команда сумел лишь после перерыва. В итоге удержать хотя бы ничью «Амкару» не удалось. На 90-ой минуте они пропустили решающий гол.
Фото: ФК Амкар
Оба клуба претендуют на выход в более высокий по статусу дивизион. Клуб из Дзержинска был впереди на три очка, но теперь разница достигла шести, при этом что окончания турнира командам осталось провести по шесть игр.