8 сентября в Татарстане ожидается до +24 градусов и туманы

В понедельник, 8 сентября, на территории Республики Татарстан прогнозируется переменная облачность без осадков. По данным Гидрометцентра, ночью и утром местами возможны туманы.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем прогреется до показателей от +19 до +24 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, но местами возможны туманы. Температура составит от +10 до +12 градусов. Днем сохранится переменная облачность без осадков, максимальная температура достигнет от +22 до +24 градусов.

Влас Северин