В Подмосковье избили дорожных рабочих, помешавших проехать по «встречке»

На трассе Серпухов — Калиново в Московской области произошла драка. Несколько мужчин избили дорожных рабочих и водителей, которые пытались им помешать проехать по полосе встречного движения, сообщила пресс-служба СКР.

Людей избивали подручными средствами, рассказали в ведомстве. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, произошедшим заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, отметила пресс-служба. Он поручил руководителю управления СКР по Московской области докладывать ему о ходе расследования.

До этого в подмосковной полиции заявили, что сообщений о произошедшем, в том числе из медицинских учреждений, в МВД не поступало.

Видео, на которых запечатлена драка, распространились в социальных сетях. На кадрах видно, что несколько участников конфликта были вооружены лопатами. «РИАМО» сообщало, что за рулем автомобиля, который выезжал на встречную полосу, мог находиться несовершеннолетний.