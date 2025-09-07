Соискатель должен быть правдив

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин провел онлайн-семинар для некоммерческих организаций (НКО), в ходе которого рассказал об очередном грантовом конкурсе, критериях оценки социально значимых проектов и главных недочетах, которые допускают общественники при подаче заявок. Одной из таких ошибок он назвал попытку «притянуть за уши» свой проект к злободневной теме.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным Фонда президентских грантов, на начало года в России действовало 63 тыс. социально ориентированных НКО (без учета государственных бюджетных организаций). «При этом всего в России 217 тыс. некоммерческих организаций. 209 тыс. из них по форме могли бы быть социально ориентированными НКО. Но по факту многие из них либо "спящие", либо прекратившие работу»,— рассказал Илья Чукалин в ходе прямого эфира 5 сентября.

За восемь лет существования фонда по итогам конкурсов поддержку получили 56 тыс. социально значимых проектов с совокупным бюджетом 176 млрд руб. Из них 85 млрд было направлено Фондом президентских грантов (включая 76 млрд руб., потраченных на ежегодные конкурсы; см. график) и 91 млрд руб. выделено из региональных бюджетов, получено от бизнеса и из других источников, привлеченных НКО. Гендиректор фонда также сообщил, что с 2017 года президент Владимир Путин 47 раз встретился с лидерами команд поддержанных проектов.

В этом году заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября. Результаты отбора объявят в январе 2026 года, а «с 1 февраля можно запускать проекты», пообещал господин Чукалин.

В конкурсе могут участвовать НКО, зарегистрированные не позднее чем за год до дня окончания приема заявок, а при запросе грантов до 1 млн руб. этот срок сокращается до полугода. Эксперты при оценке проектов оценивают их уникальность, актуальность, реалистичность бюджета, а также опыт команды, пояснил Илья Чукалин: «Эксперт должен поверить, что команда справится». Он также предостерег участников конкурса от закладывания в заявку инфляции, призвав отталкиваться от реальных цен.

«Любой "жирок" в проекте экспертом легко вычисляется, и проект не проходит»,— предупредил глава фонда.

Если же цена изменится, то победителю конкурса придется либо покупать более дешевые аналоги, либо предусмотреть возможность частично использовать собственные средства. Но в крайнем случае при наличии обоснования фонд даст возможность перераспределить средства внутри бюджета проекта. Кроме того, один и тот же проект не может претендовать на гранты от разных организаций, подчеркнул господин Чукалин. Наконец, он посоветовал участникам конкурса писать заявки самим и не доверять «помогаторам»: «Если поймем, что заявку писал грантрайтер, поддержку не дадим. Если мы это достоверно выявили, у организации будет жирная метка на долгие годы».

Еще одной ошибкой при подаче заявок Илья Чукалин назвал стремление привязать проект к популярной теме. Например, в прошлом году не получил поддержку спортивный проект организации, которая до этого несколько раз побеждала в конкурсах. Но если раньше она в заявке указывала спортивную категорию, то в этот раз решила отдать дань Году защитника Отечества и указала «историческую память». Другая организация занимается социализацией трудных подростков, но теперь прописала в заявке, что в проекте участвуют двое детей из семей участников СВО. «Не надо притягивать за уши. Если вы верите в свою идею, занимаетесь социальной деятельностью — пишите о том, во что вы верите»,— резюмировал господин Чукалин.

