Во Владикавказе неизвестный водитель сбил 9-летнюю девочку

Во Владикавказе неустановленный водитель неустановленного автомобиля сегодня, 7 сентября, сбил ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Происшествие произошло в районе 14:00 на улице Первомайской. Предварительно, водитель двигался внутри двора дома №38 и допустил наезд на 9-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу. После осмотра врачей и оказания необходимой помощи девочку отпустили домой.

ГАИ Северной Осетии просит всех очевидцев дорожно-транспортного происшествия, располагающих какой-либо информацией, незамедлительно сообщить ее в дежурную часть.

Константин Соловьев