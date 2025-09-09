Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Гергиев Валерий Абисалович

Родился 2 мая 1953 года в Москве в осетинской семье. Детство и юность провел в Орджоникидзе (ныне Владикавказ), где окончил музыкальное училище. В 1972 году завершил обучение в Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова.

С 1977 года работал в Академическом театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). Дебютировал как дирижер в 1978 году оперой «Война и мир» Прокофьева. С 1981 по 1985 год руководил Армянским филармоническим оркестром. В 1988 году назначен главным дирижером, в 1996-м — художественным руководителем—директором Мариинского театра.

С начала 1990-х активно выступал за рубежом. Дебютировал в Метрополитен-опера в 1992 году. Был главным приглашенным дирижером Роттердамского филармонического оркестра (1995–2008), главным дирижером Лондонского симфонического (2007–2015) и Мюнхенского филармонического (2015–2022) оркестров. В 2023 году назначен генеральным директором Большого театра. Одновременно является художественным руководителем—директором Мариинского театра.

Народный артист России, лауреат трех Государственных премий, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, Дружбы, Александра Невского и многими другими российскими и зарубежными наградами. В 2013 году одним из первых был удостоен возрожденного звания Героя Труда РФ. С 2018 года входит в Совет по культуре и искусству при президенте России.

Жизнь и карьера Валерия Гергиева

Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве. В 1977 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу дирижирования, во время учебы победил на международном конкурсе дирижеров в Берлине и Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве

Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве. В 1977 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу дирижирования, во время учебы победил на международном конкурсе дирижеров в Берлине и Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве

Фото: Е. Деньчук / РИА Новости

С 1977 года работал в Кировском (Мариинском) театре помощником дирижера, в 1978 году впервые дирижировал (опера Сергея Прокофьева «Война и мир»)

С 1977 года работал в Кировском (Мариинском) театре помощником дирижера, в 1978 году впервые дирижировал (опера Сергея Прокофьева «Война и мир»)

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

В 1988 году занял пост главного дирижера Мариинского театра, начал проводить ежегодные тематические фестивали, приуроченные к юбилеям композиторов. Вернул на сцену оперы Рихарда Вагнера, в 2003 году целиком была поставлена грандиозная оперная тетралогия композитора «Кольцо нибелунга»

В 1988 году занял пост главного дирижера Мариинского театра, начал проводить ежегодные тематические фестивали, приуроченные к юбилеям композиторов. Вернул на сцену оперы Рихарда Вагнера, в 2003 году целиком была поставлена грандиозная оперная тетралогия композитора «Кольцо нибелунга»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Дебютировал за границей в 1992 году в Баварской государственной опере («Борис Годунов» Мусоргского), в 1993 году выступал в Ковент-Гардене («Евгений Онегин» Чайковского), в 1994 году — в Метрополитен-опере («Отелло» Верди с Пласидо Доминго в заглавной роли)

Дебютировал за границей в 1992 году в Баварской государственной опере («Борис Годунов» Мусоргского), в 1993 году выступал в Ковент-Гардене («Евгений Онегин» Чайковского), в 1994 году — в Метрополитен-опере («Отелло» Верди с Пласидо Доминго в заглавной роли)

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

В 1994 года стал художественным руководителем оперы — главным режиссером Мариинского театра. С 1996 года является художественным руководителем — директором Мариинского театра

В 1994 года стал художественным руководителем оперы — главным режиссером Мариинского театра. С 1996 года является художественным руководителем — директором Мариинского театра

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Под руководством Валерия Гергиева Мариинский театр превратился в масштабный театрально-концертный комплекс. В 2006 году был открыт Концертный зал, в 2013 году — вторая сцена театра (Мариинский-2). С 1 января 2016 года у Мариинского театра появился филиал во Владивостоке, а с апреля 2017 года — во Владикавказе. В 2009 году начал свою работу лейбл «Мариинский», на котором вышло уже более 30 дисков

Под руководством Валерия Гергиева Мариинский театр превратился в масштабный театрально-концертный комплекс. В 2006 году был открыт Концертный зал, в 2013 году — вторая сцена театра (Мариинский-2). С 1 января 2016 года у Мариинского театра появился филиал во Владивостоке, а с апреля 2017 года — во Владикавказе. В 2009 году начал свою работу лейбл «Мариинский», на котором вышло уже более 30 дисков

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С 1995 по 2008 год занимал пост главного приглашенного дирижера Роттердамского филармонического оркестра, с 2007 года по 2015 год — главного дирижера Лондонского симфонического оркестра. С 2015 по 2022 год возглавлял оркестр Мюнхенской филармонии

С 1995 по 2008 год занимал пост главного приглашенного дирижера Роттердамского филармонического оркестра, с 2007 года по 2015 год — главного дирижера Лондонского симфонического оркестра. С 2015 по 2022 год возглавлял оркестр Мюнхенской филармонии

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С 1999 года Валерий Гергиев женат на певице Наталье Дзебисовой (на фото). У супругов трое детей

С 1999 года Валерий Гергиев женат на певице Наталье Дзебисовой (на фото). У супругов трое детей

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В разное время руководил престижными международными фестивалями, в числе которых «Звезды белых ночей» (c 1993), Московский Пасхальный фестиваль (c 2002), «Гергиев-фестиваль» в Роттердаме, фестиваль в Миккели, «360 градусов» в Мюнхене. С 2011 он возглавляет оргкомитет международного конкурса имени П.И. Чайковского. По его инициативе было возрождено Всероссийское хоровое общество, на базе которого создан Детский хор России

В разное время руководил престижными международными фестивалями, в числе которых «Звезды белых ночей» (c 1993), Московский Пасхальный фестиваль (c 2002), «Гергиев-фестиваль» в Роттердаме, фестиваль в Миккели, «360 градусов» в Мюнхене. С 2011 он возглавляет оргкомитет международного конкурса имени П.И. Чайковского. По его инициативе было возрождено Всероссийское хоровое общество, на базе которого создан Детский хор России

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В декабре 2003 года дирижер создал «Фонд Валерия Гергиева» с целью организации благотворительной деятельности в сфере искусства, культуры, просвещения и образования

В декабре 2003 года дирижер создал «Фонд Валерия Гергиева» с целью организации благотворительной деятельности в сфере искусства, культуры, просвещения и образования

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Является народным артистом РФ (1996), лауреатом Государственной премии РФ (1993, 1999), премии президента РФ в области литературы и искусства (2001). Награжден орденами Дружбы (2000), «За заслуги перед Отечеством» III степени (2003), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008), Александра Невского (2016)

Является народным артистом РФ (1996), лауреатом Государственной премии РФ (1993, 1999), премии президента РФ в области литературы и искусства (2001). Награжден орденами Дружбы (2000), «За заслуги перед Отечеством» III степени (2003), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008), Александра Невского (2016)

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

В 2004, 2012 и 2018 годах был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина (на фото слева)

В 2004, 2012 и 2018 годах был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина (на фото слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Среди премий, которые получал артист, «Золотая Маска» (1996-2000, 2002, 2022), премия «Золотой софит» (1997, 1998, 2000). Является лауреатом премии Шведской королевской музыкальной академии Polar Music Prize (1998), европейской премии Glashutte Original Music Festival Prize (2010)

Среди премий, которые получал артист, «Золотая Маска» (1996-2000, 2002, 2022), премия «Золотой софит» (1997, 1998, 2000). Является лауреатом премии Шведской королевской музыкальной академии Polar Music Prize (1998), европейской премии Glashutte Original Music Festival Prize (2010)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2012 году получил звание почетного доктора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

В 2012 году получил звание почетного доктора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Совместно с оркестром Мариинского театра участвовал в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Ванкувере (2010), церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи

Совместно с оркестром Мариинского театра участвовал в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Ванкувере (2010), церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В мае 2016 года оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт в амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной армией правительства Сирии при поддержке российских военных

В мае 2016 года оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт в амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной армией правительства Сирии при поддержке российских военных

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«В детстве я увлекался только футболом. Это была совершенно неистребимая страсть. Мог с утра до ночи гонять по двору хоть мяч, хоть консервную банку. Какая музыка, о чем вы?!»

«В детстве я увлекался только футболом. Это была совершенно неистребимая страсть. Мог с утра до ночи гонять по двору хоть мяч, хоть консервную банку. Какая музыка, о чем вы?!»
На фото: Валерий Гергиев на фоне памятника композитору Сергею Прокофьеву в Москве

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С 2018 года худрук Мариинского театра является членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству

С 2018 года худрук Мариинского театра является членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

1 декабря 2023 года премьер–министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра вместо Владимира Урина

1 декабря 2023 года премьер–министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра вместо Владимира Урина

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

