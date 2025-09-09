Гергиев Валерий Абисалович

Родился 2 мая 1953 года в Москве в осетинской семье. Детство и юность провел в Орджоникидзе (ныне Владикавказ), где окончил музыкальное училище. В 1972 году завершил обучение в Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова.

С 1977 года работал в Академическом театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). Дебютировал как дирижер в 1978 году оперой «Война и мир» Прокофьева. С 1981 по 1985 год руководил Армянским филармоническим оркестром. В 1988 году назначен главным дирижером, в 1996-м — художественным руководителем—директором Мариинского театра.

С начала 1990-х активно выступал за рубежом. Дебютировал в Метрополитен-опера в 1992 году. Был главным приглашенным дирижером Роттердамского филармонического оркестра (1995–2008), главным дирижером Лондонского симфонического (2007–2015) и Мюнхенского филармонического (2015–2022) оркестров. В 2023 году назначен генеральным директором Большого театра. Одновременно является художественным руководителем—директором Мариинского театра.

Народный артист России, лауреат трех Государственных премий, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, Дружбы, Александра Невского и многими другими российскими и зарубежными наградами. В 2013 году одним из первых был удостоен возрожденного звания Героя Труда РФ. С 2018 года входит в Совет по культуре и искусству при президенте России.