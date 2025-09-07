Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» завоевал Кубок России
Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» стал обладателем Кубка России 2025 года, победив в финале «Локомотив-Пенза» со счетом 13:7.
Матч прошел на «ВТБ Арене» в Москве. На пути к финалу «Стрела-Ак Барс» победила команду «Енисей-СТМ» со счетом 48:24. «Локомотив-Пенза» в полуфинале обыграл «Красный Яр» со счетом 19:10.
В апреле текущего года «Стрела-Ак Барс» также завоевала Суперкубок России, победив красноярский «Енисей-СТМ» со счетом 22:17.