В Казани на несколько часов приостановили движение трамваев из-за ДТП

В Казани трамвай столкнулся с автомобилем Kia, что привело к приостановке движения трамваев маршрута № 4. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Фото: Telegram-канал МУП «Метроэлектротранс»

ДТП произошло на улице Габишева. После столкновения легковой автомобиль врезался в столб.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель иномарки. Пострадавших нет. Движение трамваев было восстановлено спустя 2 часа.

Влас Северин