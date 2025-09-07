На всех матчах КХЛ вспоминают погибших хоккеистов «Локомотива»

7 сентября, в День памяти о погибшей в авиакатастрофе ярославской хоккейной команде «Локомотив», все матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начались с минуты молчания. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Сегодня на лед вышли восемь команд в Новосибирске, Астане, Москве и Нижнекамске. На форму игроков была нанесена черная лента, а на аренах — организован мемориал памяти для возложения цветов. На трибунах расположились 44 шарфа с символикой «Локомотива».

«Локомотив» в День памяти в 2025 году не играет, клуб возложит цветы к мемориалу в Ярославле. Памятный товарищеский матч прошел в Рыбинске между командами «Полет» (ЮХЛ) и «Сборная г. Рыбинска».

Сегодня в Ярославле уже прошли служба и панихида по погибшим в Успенском соборе, возложение цветов на Леонтьевском кладбище, панихида и возложение цветов в мемориальном комплексе поселка Туношна, а также возложение цветов у мемориала «Хоккейное Братство» у «Арены-2000».

Напомним, 7 сентября 2011 года самолет Як-42 разбился при взлете в ярославском аэропорту «Туношна». На борту находился основной состав «Локомотива», команда отправлялась на матч с минским «Динамо». В авиакатастрофе погибло 44 человека. Выжить при крушении самолета удалось только одному человеку — бортинженеру Александру Сизову.

Алла Чижова