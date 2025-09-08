ИИ сократит кадровый голод

К 2030 году внедрение генеративного ИИ может принести экономике РФ дополнительно 4,5 трлн руб. экономического роста, поскольку в случае активного использования этой технологии разница между базовым и технологическим сценариями развития экономики достигает 2,5% ВВП. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС в своем докладе «Кадровый код: будущее рынка труда с генеративным ИИ».

Как отмечают авторы этого доклада, нынешний дефицит кадров в российской экономике практически невозможно компенсировать — источники зарубежной рабочей силы себя исчерпали, а привлечение на рабочие места неприоритетных категорий соискателей, таких как подростки, пожилые и инвалиды, не оправдывает себя экономически. Напомним, по оценке Росстата, уровень безработицы в РФ сейчас находится на историческом минимуме и не превышает 2,5%. В то же время производительность уже занятых работников является низкой — ее повышение с помощью современных технологий может позволить решить проблему нехватки сотрудников. Так, эксперты РАНХиГС считают реалистичным прирост производительности труда на 15–20% за счет автоматизации рутинных задач, что будет возможно за счет экономии до 30% рабочего времени и благодаря ускорению процессов принятия решений.

Например, по их расчетам, генеративный ИИ способен закрыть до 65% текущей потребности в кадрах в обрабатывающей промышленности России. Это позволит, в свою очередь, повысить эффективную численность занятых без увеличения фактической численности и снизить потребность в новых сотрудниках. Аналогичный анализ финансового сектора демонстрирует еще более значительный потенциал — например, можно добиться полного закрытия текущего дефицита кадров. В добывающих отраслях ИИ поможет закрыть 20?30% кадрового дефицита.

Ранее, отметим, эксперты Высшей школы экономики критиковали прогнозы, обещающие быстрый рост экономики благодаря внедрению ИИ. В частности, по их мнению, «технооптимисты» обычно исходят из опыта отдельных секторов (чаще всего небольших), в которых под воздействием новейших технологий наблюдается сверхбыстрый рост производительности. Эти наблюдения механически переносятся на всю экономику в целом, однако при этом не учитывается, что бурный рост неизбежно влечет за собой резкое снижение цен, так что вклад таких секторов в ВВП будет уменьшаться (см. “Ъ” от 29 января).

Анастасия Мануйлова