Британия не справляется с переработкой использованных батарей электромобилей

У Великобритании не хватает мощностей для переработки отслуживших батарей электромобилей. Почти 90% из порядка 23,5 тыс. батарей, которые были использованы, не перерабатываются, а просто лежат на складах. Такие данные приводят компания Altilium, производитель электробатарей, и онлайн магазин recell.store, называя эти запасы «серьезной, растущей проблемой». Об этом пишет Financial Times (FT).

Проблема нехватки мощностей для переработки использованных батарей есть и у Европы в целом, но в Великобритании, по мнению экспертов, она стоит наиболее остро. Большинство батарей в британских запасах — от старых моделей и от электромобилей, списанных после ДТП.

Как отмечают опрошенные FT эксперты, учитывая накопившееся количество использованных батарей, вопрос о необходимости их переработки стоит уже остро. Между тем из-за падения цен на литий и никель, используемые в производстве батарей, переработка сейчас непривлекательна с коммерческой точки зрения и не приносит прибыли. Прежде эти дорогие металлы извлекались из отработавших батарей и использовались повторно. Другой вариант — переработка аккумуляторов в черную массу, которая потом может быть повторно использована,— также сейчас невыгоден, так как подорожал экспорт этого материала. Еще одной причиной накопления запасов использованных батарей эксперты называют отсутствие государственных стандартов и правил, регулирующих переработку, из-за чего «батареи просто лежат, и с ними ничего не делают».

Алена Миклашевская