Продажа «облигаций Дэвида Боуи» приносит миллиарды долларов

Ведущие инвестиционные фонды мира выручили в этом году рекордный объем средств при размещении облигаций, обеспеченных поступлениями от продажи музыки. По данным Financial Times, такие фонды, как Blackstone, Carlyle и др., заработали в общей сложности $4,4 млрд на выпуске долговых обязательств, обеспеченных поступлениями от продажи и стриминга таких звезд, как Леди Гага, Джастин Бибер, The Beatles и др.

Подобные долговые обязательства часто называют «облигациями Дэвида Боуи». В 1997 году британский музыкант выпустил облигации под 7,9% годовых, которые были обеспечены гонорарами от продажи его альбомов. Облигации пользовались успехом, и позже примеру Дэвида Боуи последовали некоторые другие музыканты, например Джеймс Браун. Однако долгое время «облигации Боуи» оставались нишевым продуктом. Теперь же эксперты говорят, что такие долговые обязательства превратились в многомиллиардный рынок, который привлекает множество крупных инвесторов.

Ведущие рейтинговые агентства S&P, Fitch и Moody’s уже присваивают кредитные рейтинги этим облигациям, чтобы инвесторы могли лучше ориентироваться в уровнях риска по ним. «Когда мы делали наш первый выпуск таких облигаций в 2022 году, только одно рейтинговое агентство присваивало им рейтинг,— цитирует FT Боба Валентайна, который руководит рекорд-лейблом Concord в Нэшвилле (штат Теннесси, США).— Теперь, спустя почти четыре года, мы продолжаем этим заниматься, и многие инвесторы понимают, что это безопасно».

Евгений Хвостик