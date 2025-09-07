Назван размер пенсии для россиян, которые никогда не работали

Социальная пенсия в 2025 году составляет 8,824 руб. На эту выплату могут претендовать те граждане, которым не хватает трудового стража или пенсионных баллов для страховой пенсии, рассказала РБК исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.

Социальную пенсию назначают также при потере кормильца или в случае получения инвалидности. В случае получения выплаты по старости, ее конечная сумма может быть увеличена, если совокупный доход гражданина не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера (15 тыс. 250 руб. в 2025 году). Социальная выплата назначается на 5 лет позже страховой. Оформить социальную пенсию можно в Социальном фонде России, МФЦ или на портале «Госуслуги».