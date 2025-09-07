В аэропорту Толмачево с прилетевшего из Москвы лайнера сняли дебошира

В Новосибирске пьяного пассажира сняли с самолета, прилетевшего из столицы. В отношении него составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП), решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), рассказали сегодня в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, в дежурную часть полиции в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что на борт прилетевшего из Москвы воздушного суда требуются стражи порядка в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

Прибывшие к авиалайнеру полицейские выяснили, что пьяный житель Новосибирска вел себя агрессивно, сквернословил, не реагировал на замечания экипажа, призывавшего его к порядку, провоцировал конфликт с пассажирами. В дальнейшем он перестал ориентироваться в окружающей обстановке. Для разбирательства задержанного доставили в участок.

Илья Николаев