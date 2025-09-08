Подиум к храму

На прошлой неделе светская жизнь вернулась к нам, как дети в школу. Торжественной линейкой можно было считать Московскую неделю моды, чьей основной ставкой стал парк «Зарядье», где уже не впервые под подиумные нужды переоборудовали подземную парковку, Китайгородскую стену, площадку подле палат бояр Романовых, парящий мост и, конечно, виды: на храм Василия Блаженного, высотку на Котельнической и прочее. То есть в каждом случае (кроме парковки) было на что отвлечься, если показ не вызывал особых эмоций. Согласитесь, девушка, дефилирующая в платье сама по себе,— это может быть интересно, а может и не быть; но девушка, дефилирующая в платье на фоне куполов Василия Блаженного,— это уже совсем другого уровня эмоциональный резонанс. Чувства верующих здесь остались неоскорбленными: благословение правительства Москвы — лучший оберег. Среди гостей бывали то Софья Эрнст, то Олег Шелягов (он влюбленными глазами провожал жену Викторию, участвовавшую в показе бренда Алены Ахмадуллиной), а у бренда Flashin был замечен спустившийся с законотворческих высот в инфобизнес Умар Джабраилов с блондинкой. Перерывы между показами гости MFW’25 коротали в «Восходе» у Александра Раппопорта за «уитковскими» чебуреками (примерно с теми же результатами). Работало все как часы. «Нью-йоркская неделя позавидует четкости тайминга показов!» — восхищались профессионалы индустрии, которые еще помнят, как оно там.

Единственное шоу, где все смогли расслабиться, дал бренд Ruban. Гостей собрали вне официальных площадок MFW в саду усадьбы Льва Толстого в Хамовниках, где под оцифрованный птичий пересвист по тропинкам шли модели в минималистичных платьях. Ритм был таким неспешным, что казалось, ты в лесу в грибной сезон, а вокруг происходит «тихая охота». Особенно хорошо было то, что модельера Алису Рубан после показа можно было поздравлять долго и вдумчиво, не торопясь освобождать площадку для следующих участников.

Когда же закончилась Московская неделя моды, оказалось, что мода заканчиваться не собирается. В пятницу в ЦУМе открылся pop-up коллаборации бренда «Гоша Рубчинский» и Dirk Bikkembergs. А дизайнер постарше Игорь Чапурин свой показ провел в рамках премьеры «Кабалы святош» (о спектакле см. статью) в МХТ — он был художником по костюмам постановки, которая по степени актуальности явно имеет в виду затмить спектакль Константина Богомолова «Новая оптимистическая», который также идет в МХТ. Это намерение выражается буквально в каждой второй реплике на тему любви артистов к власти, но особенно уже после занавеса — там исполнители главных ролей приносят публике извинения в духе покаянных речей после так называемой голой вечеринки. И только начинающий актер Максим Николаев (aka народный артист РФ Николай Цискаридзе) в золотом венце и образе Людовика XIV скучает, поедает мороженое и выступает с позицией, присущей нашим знаменитостям до первой необходимости надеть черную водолазку: «Как в будущем скажет любовница моего правнука — apres nous le deluge». Кстати, режиссер постановки Юрий Квятковский явно сумел вложить в начинающего драматического артиста идею минимализма, поскольку артист Николаев на сцене оказался куда менее эмоциональным, чем артист Цискаридзе в иных своих интервью.

В тот же вечер артисты, которые умеют играть по-всякому, а также режиссеры, продюсеры, кинокритики и директор ТНТ Тина Канделаки с сыном Лео пришли поздравить с 33-летием кинокомпанию СТВ в лице ее основателя Сергея Сельянова. У того как раз в августе был юбилей, 70 лет, но он решил отложить и совместить сразу два праздника. По итогам развлекательной программы с ведущей Аллой Михеевой и группой «Фрукты» стало ясно, что у СТВ есть три главные ценности: фарфоровая вышивальщица на логотипе, наследие Алексея Балабанова и мультипликационный актив — Лунтик, Барбоскины, говорящий конь из «Трех богатырей» и другие очаровательные герои, которые позволяют компании снимать разное кино.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”