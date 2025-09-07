Девелопер «ИНГРУПП» освобождает площадку у Центрального рынка для застройки

Строительная компания «ИНГРУПП» начала готовить территорию у Центрального рынка в Перми для освоения. На земле, ограниченной шоссе Космонавтов, Баковым переулком и Эпроновской улицей, ведутся работы по разборке строений. С помощью механизма комплексного развития девелопер застроит территорию площадью 1,4 га.

Согласно проекту московского архитектурного бюро Atrium, комплекс на стилобате будет иметь высоту 29 этажей. Объект будет включать более 50 тыс. кв. м жилья и свыше 10 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. «ИНГРУПП» планирует назвать будущий жилой комплекс у Центрального рынка «СЭНС», что в переводе с английского языка означает «чувство». В этой концепции компания продумала внешний облик, архитектуру, благоустройство и места общего пользования нового квартала.