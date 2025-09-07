Оренбургская пенсионерка передала лжесотруднику ФСБ более трех миллионов рублей

В отдел полиции № 4 МУ МВД России «Оренбургское» обратилась 70-летняя жительница города с заявлением о хищении принадлежащих ей денежных средств в размере 3 021 000 рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что потерпевшей позвонил якобы сотрудник ФСБ и пояснил, что она подозревается в пособничестве Украине, а именно о якобы попытке перевода 700 000 рублей.

Злоумышленник сообщил, что для непривлечения пожилой женщины и ее семьи к уголовной ответственности, ей необходимо обналичить денежные средства и поехать в соседний регион, где передать их для проверки купюр. После чего пенсионерка, следуя полученным указаниям, сняла с банковского счета 2 135 848 рублей и поехала в Казань, где передала деньги неизвестному.

Через некоторое время злоумышленник убедил женщину отдать еще 885 781 рублей аналогичным образом, что она и сделала. После этого неизвестный перестал выходить на связь, и тогда оренбурженка поняла, что стала жертвой мошенников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алексей Алексеев