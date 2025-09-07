«Кабала святош» и судьба Московского художественного театра

У Художественного театра особая драматичная история отношений с «Кабалой святош» и с Михаилом Булгаковым, который пришел с этой пьесой во МХАТ и покинул его после постигшей ее неудачи. Сначала, в 1930 году, пьесу запретили к постановке, но спустя год после вмешательства Горького все же разрешили ставить с названием «Мольер». Репетиции продолжались пять мучительных лет и превратились в притчу во языцех: от автора требовали переделок, к работе режиссера Николая Горчакова подключались то сам Станиславский, то Немирович-Данченко, менялись художники, исполнители главных ролей, кто-то и вовсе не дожил до премьеры.

Ирина Юревич в роли Арманды де Мольер и Олег Ефремов в роли Мольера, 1989 год

Фото: Фото Василия Егорова / ТАСС Ирина Юревич в роли Арманды де Мольер и Олег Ефремов в роли Мольера, 1989 год

В 1936 году спектакль все же вышел на сцену и прошел семь раз с большим успехом, но был встречен серией разгромных статей в прессе. Одну из рецензий написал критик Литовский, выведенный потом Булгаковым в «Мастере и Маргарите» под именем Латунского. Автора обвиняли в безыдейности, в том, что великий драматург показан как кровосмеситель, но, конечно, видели и намеки на советскую власть. Председатель Комитета по делам искусств Платон Керженцев в докладной записке Сталину разоблачил «тайный политический замысел» Булгакова — «провести аналогию между бесправным положением писателя при тирании монарха и при диктатуре пролетариата». Вскоре (9 марта 1936 года) в «Правде» вышла редакционная статья «Внешний блеск и фальшивое содержание» — и после нее спектакль был снят с репертуара, театр даже не пытался за него бороться. Более того, критику пьесы поддержали некоторые близкие драматургу актеры. И Булгаков подал заявление об уходе из МХАТа, где все эти шесть лет занимал должность режиссера-ассистента: «Мне тяжело работать там, где погубили "Мольера"»,— напишет он.

В 1988 году пьеса вернулась во МХАТ в постановке Адольфа Шапиро: Мольера там играл уже пожилой Олег Ефремов (на фото), а короля Людовика — Иннокентий Смоктуновский. В 2001 году вышла новая версия того же спектакля — теперь уже с Олегом Табаковым в главной роли, который в первой редакции играл слугу Бутона. Таким образом, Константин Хабенский продолжил традицию, став третьим худруком МХТ, примерившим парик великого драматурга и комедианта.

