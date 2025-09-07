В Ульяновской области предотвращено убийство

В полицию Майнского района поступило сообщение о совершении в отношении 44-летней жительницы поселка Новочуфаровский противоправного деяния. Об этом сообщили в УМВД по Ульяновской области.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что во время распития спиртных напитков между супругами на почве ревности возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ножом нанес женщине резаную рану правого бедра, высказывая при этом угрозу убийством.

Пострадавшая выбежала в соседнюю комнату и вызвала скорую помощь и полицию.

В настоящее время по данному факту устанавливаются все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Алексей Алексеев