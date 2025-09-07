«Газета» рассказывает свою историю

Спин-офф «Офиса» — сериал «Газета» — собирает положительные отзывы. Все десять серий первого сезона вышли на стриминговом сервисе Peacock 4 сентября. На Rotten Tomatoes сериал получил 86% положительных отзывов, на платформе Metacritic его оценка — уже 70 из 100. В этот раз действие «Офиса» происходит в редакции старейшей газеты города Толедо. В центре сюжета — владелец, который пытается возродить издание с помощью команды неподготовленных сотрудников, а главным противником героев становится цифровая эпоха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Electus Фото: Electus

Кинокритик Ольга Корф считает, что сериал получился ярким, но культовым не станет: «Мне кажется, здесь не стоит сравнивать главных персонажей, несмотря на то, что авторы намеренно делают много связей и параллелей между оригинальным проектом и его спин-оффом. Но тем не менее герой Донала Глисона Нэд кардинально отличается от Майкла Скотта из оригинального "Офиса". У него совсем другая персонажная арка. И если последний был героем, который поначалу напоминал, скорее, клоуна, то от Нэда не стоит определенно ждать тех же ярких комических преформансов, которые были у Стива Карелла. Его образ представляет собой такого невозмутимого идеалиста, который живет ностальгией по прошлому. Основная доля юмора, конечно, здесь приходится на то, как его лучшие журналистские побуждения сталкиваются с совершенно иной реальностью.

Ключевой момент: "Газета" — это прежде всего легкий и добродушный ситком, и напоминает он, скорее, "Теда Лассо". Это снова юмор, который строится на абсурде.

Спин-офф, мне кажется, получился гораздо ярче, чем предполагалось на этапе маркетинга. Но, конечно, он не станет таким же поп-культурным феноменом, который может разойтись на мемы и стикеры. Сериал отражает современные реалии, но проект в то же время лишь по касательной затрагивает какие-то новые тренды, и, безусловно, авторы делают это очень аккуратно».

В главных ролях «Газеты» — Донал Глисон и Сабрина Импаччиаторе. Глисон известен по роли генерала Армитажа Хакса в «Звездных войнах», а Импаччиаторе сыграла Валентину во втором сезоне «Белого лотоса». В сериале также появится знакомый герой из «Офиса» — Оскар, его вновь играет Оскар Нуньес. «Газету» уже продлили на второй сезон, об этом в Peacock сообщили за день до премьеры первых серий. Главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев отмечает, что снимать ситкомы выгодно, потому что фанаты всегда рады продолжению: «Как показывает практика, аудитория будет благосклонна к любому продолжению. Например, у "Теории большого взрыва" есть сериал про маленького Шелдона. К нему тоже достаточно большой интерес был. Хотя, если брать, допустим, новые проекты, которые совершенно незнакомы аудитории, снятые не по книге или какой-то истории, то они менее эффективны. Выгодно снимать ремейки, спин-оффы, особенно если речь про популярные проекты. "Офис" считается одним из культовых, так что почему бы и нет? Единственное, мне кажется, интерес создателей не в создании какого-то продолжения истории персонажа, а исключительно в финансовой выгоде, но это понятно. Так и работает большой кинематограф».

Оригинальный «Офис» транслировался с 2005 года по 2013-й на телеканале NBC. Это адаптация одноименного британского сериала. Всего было выпущено девять сезонов, 201 серия. Сериал снят при помощи одной камеры, без аудитории и закадрового смеха, чтобы быть похожим на документальный фильм, как и его спин-офф «Газета».

Дарья Мурыгина