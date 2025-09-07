Региональный бюджет может помочь погасить долги за газ четырем МУПам

Краевое правительство планирует выделить средства на погашение кредиторской задолженности четырем окружных МУПов. Об этом говорится в материалах к поправкам в краевой бюджет на 2025-2027 года, внесенных в заксобрание. Согласно проекту изменений, всего на эти цели предусмотрено 182 млн руб. Денежные средства планируется передать Кизеловскому МУП «КТС», Горнозаводскому МКП «Тепловод» и двум МУП из Александровского округа – МУП «Теплоэнергетика» и МУП «Вильва Водоканал».

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Как сказано в пояснительной записке, цель субсидии - погашение задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, c целью предупреждения банкротства.

Финансирование долгов МУПов предлагается провести за счет мероприятий по снижению негативного воздействия на почвы (16 млн руб.) и возмещение затрат, связанных c реализацией мероприятий по догaзификации (166 млн руб.)