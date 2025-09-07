В Первоуральске водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и погиб в ДТП

В Первоуральске (Свердловская область) на Московском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, в котором погиб 52-летний водитель Volkswagen. По данным свердловской Госавтоинспекции, авария случилась 6 сентября около полуночи. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», за рулем которой был 18-летний житель Первоуральска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Водитель иномарки скончался на месте. За 34 года водительского стажа он 80 раз привлекался к административной ответственности, но все штрафы были оплачены. Водитель «Лады» с травмами доставлен в больницу. У него стаж вождения всего месяц, и он один раз привлекался к ответственности. Освидетельствование показало, что он был трезв. Состояние погибшего в момент аварии станет известно после экспертизы.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы зафиксировали обстоятельства ДТП и оформили документы. Назначены экспертизы для выяснения всех деталей. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге, особенно в условиях плохой видимости.